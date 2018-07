Trading chinesa cancelará compra de quase 2 mi t de soja do Brasil

"Haverá um grande volume de importações de abril a junho", disse à Reuters Shao Guori, um gerente responsável pela divisão de soja do grupo. "Nós não receberemos estas cargas. Primeiramente, é um default por parte do fornecedor por não embarcar no prazo."

Ele disse que a companhia planejava cancelar 10 de 12 navios panamax, que deveriam ter sido enviados entre janeiro e fevereiro, já que apenas dois haviam chegado até o momento.

(Reportagem de Niu Shuping e Naveen Thukral)