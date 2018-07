Tradings do Japão têm interesse em mina de carvão na Mongólia Cinco das principais tradings do Japão, incluindo a Mitsui e a Itochu expressaram interesse de fazer oferta pelo direito de desenvolver a mina de carvão Tavan Tolgoi, na Mongólia, afirmaram três fontes próximas do assunto. As outras empresas interessadas em fazer uma oferta pela mina, que pode valer 2 bilhões de dólares, são Sumitomo, Marubeni e Sojitz, afirmaram as fontes. (Por Yuko Inoue)