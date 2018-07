Tradings se antecipam e buscam lugar na fila de navios para soja

O preço do frete para navios tipo Panamax no mercado global já respondeu em antecipação à aproximação da abundante safra prestes a ser colhida na América do Sul. O índice de referência já subiu 15 por cento até o momento em 2013.

Duas embarcações programadas para chegar nos próximos dois ou três dias no porto amazônico de Itacoatiara devem ser as primeiras a carregar a soja da nova safra. Acesse: Williams Shipping Lineup

No entanto, ainda mais embarcações estão previstas para chegar, muito antes de a oleaginosa alcançar os portos. A antecipação é causada por expectativas de uma corrida que deve entupir a infraestrutura brasileira e atrasar as exportações.

"A expectativa é de que tenhamos filas de até 45 dias", disse André Pessôa, analista-chefe da consultoria Agroconsult, de São Paulo. "A partir de fevereiro, nós viveremos este problema bastante intensamente."

Caso chova, como aconteceu em 2010 durante o carregamento da enorme colheita brasileira de açúcar, os atrasos podem ser ainda maiores. Os portos do Brasil paralisam suas atividades em caso de chuva.

A consultoria FCStone estima que, entre fevereiro e maio, quando o Brasil se torna a maior fonte mundial de soja, o país só deve conseguir exportar um máximo de 22,7 milhões de toneladas.

Pessôa, da Agroconsult, estima que a capacidade máxima de exportação de soja do Brasil seja de cerca de 8 milhões de toneladas por mês, se todos os portos do país estiverem operando perfeitamente.

PREPAREM-SE PARA ESPERAR

Contudo, nesta temporada, a aguardada espera para carregar os navios foi premeditada por grandes importadores como a China, que busca estar entre os primeiros a levar os grãos de soja da safra nova disponíveis para exportação no Brasil.

"O custo de demurrage (um navio parado) é de 15 a 20 mil dólares por dia, então, se você fizer as contas, vale a pena pagar 20 ou até mesmo 30 dias de multa para ser o primeiro a carregar", disse o diretor do setor de soja de uma trading multinacional no Brasil. "Essa parece ser a estratégia dos chineses."

A corrida negociação de soja nos portos deve ser a mais intensa durante março e abril, quando a maior parte dos 25 milhões de hectares no cinturão da soja estará em plena colheita.

Ainda faltam três semanas para a safra chegar aos grandes portos do Sul em volumes grandes para permitir o carregamento constante de navios, disseram operadores.

As tradings também levam em conta problemas na infraestrutura de armazenagem nos seus negócios.

Um estudo recente do IBGE estima que o Brasil tenha pouco menos de 58 milhões de toneladas de capacidade de armazenagem para lidar com o que poderia ser uma safra de 85 milhões de toneladas de soja nesta temporada.

(Reportagem adicional de Caroline Stauffer)