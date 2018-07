Tráfego aéreo tem alta recorde no Brasil em fevereiro

O fluxo de passageiros transportados no País pelas companhias aéreas brasileiras cresceu 42,89% em fevereiro na comparação com o mesmo mês de 2009, segundo dados divulgados ontem pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). É a maior alta mensal da série histórica da Anac, iniciada em setembro de 2003.

Com isso, em fevereiro, a taxa média de ocupação dos aviões nas rotas domésticas cresceu. Ficou em 71,63%, o que representa um aumento de 10,91 pontos porcentuais ante os 60,72% de fevereiro do ano passado.

A TAM segue líder do mercado, mas reduziu sua participação. Em fevereiro, respondeu por uma fatia de 42,42%, abaixo dos 49,82% de um ano antes. Sua taxa de ocupação, no entanto, aumentou para 69,08%. No mesmo período do ano passado, era de 60,86%. O grupo Gol/Varig se aproximou da concorrente e elevou sua participação para 41,61% - há um ano, era de 40,20%. Sua taxa de ocupação cresceu para 72,44% no mês passado, acima dos 60,04% de um ano antes.

A Webjet aparece com 6,34% do mercado, ante 3,74% em fevereiro de 2009, e sua taxa de ocupação ficou em 79,32% (ante 61,44% de fevereiro de 2009). A Azul Linhas Aéreas vem na sequência, com 5,20% do mercado em fevereiro (ante 1,70% em igual mês de 2009) e ocupação de 85,74%, porcentual que era de 64,30% no segundo mês de 2009.

A Anac também divulgou os dados do bimestre. No período, a alta do fluxo de passageiros foi de 36,46%, em relação a igual intervalo de 2009. No primeiro bimestre, a taxa média de ocupação dos aviões nos voos domésticos ficou em 74,80%, ante aos 66,44% dos dois primeiros meses do ano passado.

A TAM respondeu por 42,66% do mercado, com taxa de ocupação crescendo para 72,64%. Já o grupo Gol/Varig teve participação de 41,26% e taxa de ocupação também crescente, para 75,04%.

A Webjet aparece com 6,52% do mercado e ocupação média de 84,00%. A Azul Linhas Aéreas ficou com uma participação de 5,08% e ocupação de 88,10% no acumulado do ano.

VOOS INTERNACIONAIS

A Anac mostra que a demanda por voos internacionais operados por companhias brasileiras cresceu 14,43% em fevereiro em relação ao mesmo mês de 2009. No primeiro bimestre de 2010, o avanço foi de 13,69%. A taxa de ocupação no mês passado, da ordem de 76,98% nas rotas ao exterior, superou em 9,68 pontos porcentuais os 67,30% registrados em período correspondente do ano passado.

Nos voos destinados a outros países, a TAM liderou em fevereiro com 81,95% do mercado, ante 85,14% no período correspondente de 2009. A Gol/Varig, por sua vez, ficou com 17,96% desse segmento, acima da fatia de 14,65% obtida em fevereiro de 2009.