Tráfego ainda é complicado nas rodovias de SP O tráfego continua complicado na maioria das rodovias de liga a cidade de São Paulo ao interior do Estado. Por volta das 19h30 deste domingo, a situação era pior na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiros, com tráfego intenso em quase toda sua extensão, do quilômetro 43 ao quilômetro 26, sentido Taubaté, devido ao excesso de veículos, segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER). Na Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, o tráfego estava lento do quilômetro 32 ao quilômetro 21. Além do excesso de veículos, um capotamento, no quilômetro 21, desvia a atenção do motorista, que diminui a velocidade. O acidente deixou cinco vítimas leves e não interdita faixas, já que o veículo estava no canteiro central da via.