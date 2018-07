Tráfego começa a se intensificar nas rodovias O tráfego em parte das rodovias em São Paulo começou a se intensificar por volta das 9 horas desta quinta-feira, 23. Na Rodovia Fernão Dias, o tráfego segue intenso no sentido Minas, com pontos de parada na região entre Mairiporã e Bragança Paulista. Na Régis Bittencourt, o tráfego também é intenso e há congestionamento especialmente na chegada à Serra do Cafezal, do km 336 ao 337. No trecho de serra, foi liberado o acostamento.