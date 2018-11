Tráfego começa a ser normalizado nas rodovias de SP Os motoristas que utilizam as rodovias que ligam a capital paulista ao litoral do estado ainda enfrentam lentidão, mas bem menor do que a registrada durante todo o dia. A descida na rodovia dos Imigrantes está praticamente normalizada. Segundo a Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, há lentidão apenas entre os quilômetros 63 e 65. Já no sentido São Paulo, ainda há pelo menos 10 quilômetros de morosidade, entre o quilômetro 61 e o 51.