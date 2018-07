Tráfego congestionado na chegada a SP pela Via Dutra O excesso de veículos provoca congestionamento do quilômetro 208 ao 204 da Via Dutra, na região de Guarulhos, na chegada a São Paulo, informa a concessionária Nova Dutra. No quilômetro 226 da pista sentido Rio, no município fluminense de Piraí, um caminhão tombou, provocando a interdição do tráfego, que neste momento já forma três quilômetros de congestionamento.