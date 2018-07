Tráfego continua tranquilo nas estradas de SP As principais estradas de São Paulo permanecem com trânsito bom no início da tarde deste sábado. Conforme a Polícia Rodoviária e as concessionárias, não foram registrados acidentes graves ou congestionamentos nas últimas horas. Apenas na Rodovia Castello Branco há um ponto de lentidão, do km 21 ao km 20, devido a obras no local.