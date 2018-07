Tráfego cresce no início da noite no retorno do Carnaval O tráfego aumenta no início desta noite e já causa lentidão em algumas estradas no retorno do feriado prolongado de Carnaval. A rodovia Imigrantes tem trânsito lento no trecho entre o quilômetro 70 e 65, segundo a Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes. A opção para quem sai da Praia Grande e de São Vicente com destino a São Paulo é a Padre Manoel da Nóbrega.