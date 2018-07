Tráfego de passageiros da Latam Airlines sobe 5,5% em agosto

A Latam Airlines, baseada em Santiago e com unidades de operação na Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Peru e Paraguai, acumulou alta anual de 1,3 por cento no transporte de passageiros nos primeiros oito meses deste ano.

Nas operações de língua espanhola, o tráfego consolidado da Latam cresceu 9,2 por cento no mês e acumulou ganho de 5,8 por cento até agosto.

No Brasil, onde a empresa opera com a TAM, o transporte de passageiros subiu 2,9 por cento em agosto e teve variação negativa de 0,1 por cento nos oito primeiros meses do ano.

A companhia acrescentou que seu tráfego internacional subiu 6,0 por cento em agosto e acumulou ganho de 1,0 por cento nos oito primeiros meses de 2014.

O tráfego de carga registrou baixa de 1,9 por cento no mês e de 3,5 por cento entre janeiro e agosto.

