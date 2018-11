Tráfego de veículos aumenta nas rodovias de SP O tráfego de veículos aumentou nas principais rodovias que cortam São Paulo por volta das 9 horas de hoje, feriado do Dia do Trabalho, segundo informações das polícias rodoviárias federal e estadual. Na Rodovia Fernão Dias, o tráfego era intenso no sentido Minas. Na Régis Bittencourt, o trânsito estava carregado em seis quilômetros, na altura do km 330, em Juquitiba, por conta do afunilamento da pista sentido Paraná. Na Rodovia Presidente Dutra, dois acidentes complicavam o trânsito na região de Taubaté, sentido Rio.