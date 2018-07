Tráfego é bom com congestionamento só na Fernão Dias

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera no esquema padrão 5 x 5, com metade da capacidade direcionada para a Baixada Santista e a outra metade à disposição de quem viaja para a capital paulista. Entre a 0 hora de quarta-feira, 22, e as 6 horas desta quinta-feira, 23, mais de 79 mil veículos já haviam passado pelos pedágios da Anchieta e da Imigrantes rumo ao litoral.

Segundo a Ecovias, a previsão para até o dia 26, final do feriadão, é de que 250 mil veículos desçam a Serra do Mar. A operação 5 x 5 deve ser mantida até as 9 horas, quando o SAI poderá passar para o esquema de descida 8 x2, na qual as pistas sul, da Imigrantes e da Anchieta, e a pista norte da Imigrantes são utilizadas no sentido Baixada. A antecipação nesta mudança de operação só será realizada caso haja necessidade.

Durante a madrugada, a rodovia Anhanguera estava com meia pista bloqueada no quilômetro 64, no sentido interior, na região de Jundiaí, em decorrência de um atropelamento que resultou na morte de um andarilho que transitava por uma das faixas de rolamento. O carro envolvido no acidente capotou e, minutos depois, a sinalização montada pela concessionária foi atingida por um motoqueiro, que também ficou ferido.