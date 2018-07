Tráfego é bom em rodovias que cortam São Paulo

As rodovias que cortam o Estado de São Paulo oferecem aos motoristas boas condições de tráfego nesta véspera de feriado de ano novo. As estaduais Castelo Branco e Raposo Tavares estão com trânsito bom nos dois sentidos, segundo a Concessionária ViaOeste.

Também não há restrições para o motorista nos dois sentidos das pistas que compõem o complexo Anhanguera e Bandeirantes, que liga a capital paulista ao Interior, de acordo com a concessionária Autoban.

O trânsito flui bem também em toda a extensão das rodovias Anchieta e Imigrantes, que interligam a capital e a região metropolitana de São Paulo ao Litoral Sul do Estado. Na Baixada, a Cônego Domênico Rangoni também oferece boas condições de trânsito nesta manhã de terça-feira, 31.

Nas federais Régis Bittencourt (BR-116), que liga São Paulo ao Sul do País, não há intervenções no momento, segundo a concessionária Autopista Régis Bittencourt.

De acordo com a Nova Dutra, concessionária que administra a Rodovia Presidente Dutra, que liga os Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, o trânsito segue bem nos dois sentidos em toda extensão da rodovia.

A federal Fernão Dias, que leva o motorista de São Paulo a Belo Horizonte, em Minas Gerais, também não oferece problemas. De acordo com Autopista Fernão Dias, até o momento, as condições de tráfego são normais nos dois sentidos.