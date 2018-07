Tráfego é bom nas estradas que cruzam São Paulo

O sistema Anchieta/Imigrantes opera no sistema 5 x 5, ou seja, quem retorna à capital utiliza as pistas norte das duas rodovias. O sentido contrário é feito pelas pistas sul. Não há registro de lentidão. O trânsito também é bom na Cônego Dômenico Rangoni e na Padre Manoel da Nóbrega.

Para quem volta do litoral norte, a Polícia Rodoviária registra boas condições de visibilidade na Tamoios e na Mogi-Bertioga. O mesmo ocorre no sistema Ayrton Senna/Carvalho Pinto, segundo a concessionária Ecopistas.

No sistema Anhanguera/Bandeirantes, o trânsito é bom. Na região de Campinas, há um desvio devido às obras no quilômetro 93. No sentido inverso o desvio ocorre no quilômetro 97. A concessionária Autoban alerta para a ocorrência de chuvas esparsas nas duas rodovias.

Raposo Tavares, Castelo Branco e a Dutra também apresentam boas condições de tráfego.