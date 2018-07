Tráfego é intenso em direção ao litoral de SP O tráfego é intenso no trecho de planalto da Rodovia dos Imigrantes no início da tarde de hoje. De acordo com a Ecovias, apesar do volume de tráfego, não há registro de pontos de congestionamento. O mesmo ocorre em relação à Rodovia Cônego Domenico Rangoni, antiga Piaçaguera-Guarujá, na Baixada Santista. O sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 7x3 - duas pistas da Via Anchieta e a pista sul da Imigrantes em direção ao litoral e apenas a pista norte da Imigrantes no sentido da capital paulista. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o trânsito é bom nas rodovias paulistas. Há trechos de lentidão apenas na SP-55, sentido Bertioga-São Sebastião, junto à Riviera de São Lourenço e também no entroncamento com a rodovia Mogi-Bertioga. A Polícia Rodoviária Federal informa que o trânsito está normalizado na Régis Bitencourt, sentido Paraná-São Paulo, altura de Itapecerica da Serra, onde ocorreram congestionamentos provocado pelo alagamento da pista, durante a noite de ontem e parte da madrugada de hoje.