Tráfego é intenso na Anchieta-Imigrantes, em SP O tráfego estava intenso no Sistema Anchieta-Imigrantes por volta das 20 horas de hoje, véspera do feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o sistema, o excesso de veículos já provocava lentidão na Rodovia Cônego Domênico Rangoni entre os quilômetros 262 e 270, no sentido Cubatão.