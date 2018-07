Tráfego é intenso na saída do litoral pela Imigrantes O tráfego está intenso na saída do litoral de São Paulo pelo sistema Anchieta-Imigrantes. A Ecovias informa que podem ocorrer congestionamentos a partir das próximas horas. O excesso de veículos provocou lentidão no começo da tarde do quilômetro 56 ao 54 da rodovia dos Imigrantes, no trecho de serra, na subida rumo ao ABC paulista e à capital. A interligação da Imigrantes com a Via Anchieta está fechada e a Ecovias opera no padrão 2 x 8 - duas faixas (da Anchieta) para a descida da serra e as demais (duas da Anchieta e seis da Imigrantes) exclusivamente para o sentido inverso. O tempo é bom na baixada e no planalto, mas o trecho de serra está sob nevoeiro e a visibilidade está prejudicada neste momento.