Tráfego é intenso nas rodovias em SP na volta do feriado

DANIELA DO CANTO, Agencia Estado

A Rodovia Castello Branco acumula 22 quilômetros de morosidade, nos trechos do quilômetro 57 ao quilômetro 40, do quilômetro 34 ao quilômetro 32 e do quilômetro 16 ao quilômetro 13.

Na Dutra, há congestionamentos na chegada a São Paulo de 2 quilômetros na pista expressa e de 1 quilômetro na pista lateral.

Na Rodovia dos Bandeirantes, o tráfego está lento do quilômetro 64 ao quilômetro 54.

Na Anhanguera, o tráfego também está lento do quilômetro 63 ao quilômetro 60.

A Rodovia Ayrton Senna apresenta um ponto de lentidão, do quilômetro 25 ao quilômetro 22.

O tráfego também é intenso na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiros, da saída de Campos do Jordão até Taubaté, e na Rodovia dos Tamoios, mas não há pontos de parada em nenhuma das duas estradas.

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera no esquema 2 por 8, da Operação Subida. Nele, as duas pistas da Imigrantes e a pista norte da Anchieta dão acesso à capital. A pista sul da Anchieta dá acesso à Baixada Santista. Segundo a concessionária Ecovias, não há congestionamento e dos 188 mil carros que desceram rumo ao litoral no feriado, 161 mil já retornaram.