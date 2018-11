Tráfego é intenso nas rodovias para litoral de SP Os motoristas que se dirigiam para o litoral do Estado de São Paulo por volta das 6h30 de hoje encontravam fluxo intenso de veículos na maioria das rodovias litorâneas. O tráfego na Rodovia dos Imigrantes continuava carregado pela manhã, com lentidão entre os quilômetros 16 e 70. Na direção contrária, o trânsito estava normal. A melhor opção era utilizar a Rodovia Anchieta, que estava com as duas pistas livres.