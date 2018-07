Tráfego é intenso nas rodovias para o litoral de SP Os motoristas que seguem rumo às praias de São Paulo enfrentam lentidão nas estradas neste sábado à noite, tanto no sistema Anchieta-Imigrantes, que leva ao litoral sul, quanto nas rodovias de acesso ao litoral norte do Estado. No rodovia dos Imigrantes, há chuva em pontos isolados e lentidão devido ao excesso de veículos do quilômetro 27 ao 32. Quem chega à Baixada Santista, enfrenta congestionamento na rodovia Padre Manoel da Nóbrega do quilômetro 279 ao 292.