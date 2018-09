Tráfego é intenso rumo ao litoral, interior de SP e MG

A Autopista Fernão Dias, concessionária que administra a BR-381 de São Paulo a Belo Horizonte, informou que há fluxo intenso no sentido São Paulo-Minas Gerais, com alguns pontos de lentidão, mas sem congestionamento. O trecho que vai do km 76 ao km 79, da pista sentido São Paulo da rodovia, está operando em mão dupla devido à interdição da pista sentido Belo Horizonte - causada pelo deslocamento da encosta localizada no sentido contrário, que danificou as estruturas do viaduto no km 77 - e também não há registros de congestionamento.

Já a Ecovias, concessionária que administra as rodovias Anchieta e Imigrantes, informa que o tráfego é normal nas duas pistas da operação descida da Anchieta. Na Nova Imigrantes, o tráfego é intenso, com pontos de lentidão entre os quilômetros 39 e 47. Nas rodovias da Baixada, há tráfego intenso no sentido litoral norte e sul, com pontos de lentidão no sentido Guarujá (rodovia Cônego Domênico Rangoni) e Praia Grande (rodovia Padre Manoel da Nóbrega). Já a subida pela Imigrantes segue com sentido normal.

Em direção ao interior, o motorista encontra lentidão na rodovia dos Bandeirantes, na pista expressa, sentido capital/interior, no trecho São Paulo - Jundiaí, por excesso de veículos. No sentido interior/capital, o tráfego é normal. Segundo a AutoBan, concessionária que administra as rodovias Anhanguera e Bandeirantes, o tráfego de veículos é normal na Anhanguera nos dois sentidos.

Na Rodovia Castello Branco, administrada pela CCR Viaoeste, o tráfego também é normal nos dois sentidos. Já a rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto registra lentidão no sentido interior, entre os quilômetros 14 e 20, devido ao excesso de veículos, segundo a EcoPistas, concessionária que administra a rodovia. No sentido capital, na rodovia Hélio Smith, o tráfego flui normalmente.

Na Rodovia Nova Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, no trecho São Paulo, a concessionária informa que o tráfego está normal nos dois sentidos. No trecho Rio de Janeiro, entretanto, há congestionamento em Nova Iguaçu, na pista expressa sentido Rio de Janeiro, entre os quilômetros 177 a 171, devido ao excesso de veículos.

O usuário que segue pela rodovia Régis Bittencourt sentido Curitiba encontra tráfego tranquilo no início da tarde deste domingo, sem nenhum ponto de lentidão. No sentido contrário, também não há lentidão.