Tráfego é normal na descida para o litoral paulista

As rodovias paulistas operam em situação de tranqüilidade neste sábado, 20. De acordo com a concessionária Ecovias, é normal o tráfego em ambos os sentidos do Sistema Anchieta - Imigrantes, que liga São Paulo à Baixada Santista. Até o momento, 57.120 veículos saíram da capital paulista em direção ao litoral sul do Estado. A companhia ainda informou que o tempo, neste momento, é nublado nas estradas, e que o motorista possui visibilidade parcial. A rodovia Anhanguera, que liga a capital paulista ao interior do Estado, possui três pontos de tráfego mais intenso nos quilômetros 95 e 121 (região de Campinas), sentido São Paulo a Cordeirópolis, e no quilômetro 97, sentido inverso. O motivo são as obras de melhorias executadas pela concessionária Autoban, que administra a estrada. Já a Bandeirantes, também operada pela Autoban, possui tráfego normal de veículos nos dois sentidos, segundo a companhia. São boas as condições de tempo e visibilidade neste momento. O motorista irá encontrar congestionamento entre os quilômetros 27 e 29 (trecho entre Osasco e Barueri) da rodovia Castello Branco no sentido para o município de Itu, em função de um acidente. No restante da estrada, tanto para quem vai em direção ao interior quanto para quem retorna à capital, o tráfego é normal, com boa visibilidade e tempo bom, segundo a ViaOeste. A companhia também informa que não há congestionamentos na Raposo Tavares.