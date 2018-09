Tráfego é normal nas principais rodovias de SP

As principais rodovias de São Paulo apresentavam movimento normal na tarde deste sábado, 24, feriado prolongado de Corpus Christi. No Sistema Anchieta-Imigrantes, o fluxo era um pouco intenso nos dois sentidos, mas sem pontos de parada, segundo a Ecovias. Entre quarta-feira, 21, e 16 horas deste sábado, 24, 252 mil veículos atravessaram o sistema rumo à Baixada Santista, sendo 2 mil deles na última hora, e 140 mil trafegaram no sentido contrário, da capital. Veja também: Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Ao vivo: Castelo Branco-Raposo Tavares Ao vivo: sistema Anhangüera-Bandeirantes Ao vivo: Rodovia Presidente Dutra Ao vivo: estradas que dão acesso ao litoral A Anhangüera e a Bandeirantes, que dão acesso a região de Campinas, foram usadas por 459 mil veículos de quarta, 21, até as 11 horas deste sábado, 24. No período, houve 42 acidentes. Catorze pessoas ficaram feridas e duas morreram. Pelas vias Castelo Branco e Raposo Tavares passaram cerca de 86 mil veículos no sentido interior entre quarta, 21, e 12 horas de quinta, 22. Do início do feriado até a tarde deste sábado, ocorreram 28 acidentes, que deixaram 41 pessoas feridas levemente e uma em estado grave. Retorno Neste domingo, 25, a estimativa é que a circulação se torne intensa no sentido da capital paulista a partir das 14 horas. No Sistema Anchieta-Imigrantes, a Operação Subida deverá ser iniciada ao meio-dia. No esquema 8 por 2, a subida é feita pelas duas pistas da Imigrantes e pela norte da Anchieta e a descida, pela sul da Anchieta.