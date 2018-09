Tráfego é normal nas rodovias de São Paulo

Na Rodovia Presidente Dutra, na região de Taubaté, no Vale do Paraíba, uma queda de moto provocava congestionamento entre os quilômetros 117 e 116, na pista sentido Rio. Os demais trechos estavam com o tráfego fluindo bem.

Uma carreta tombou, derramando a carga de produtos químicos na pista, na Rodovia Régis Bittencourt, interditando a faixa da direita da via, na altura do km 500, sentido Curitiba. O tráfego fluía pela faixa da esquerda. No sentido São Paulo, os motoristas não encontravam dificuldades.

Na Rodovia Fernão Dias, o tráfego estava intenso, mas sem congestionamento, a partir de São Paulo até a região de Mairiporã.

O tráfego seguia normalmente nas rodovias Castelo Branco, Raposo Tavares, Ayrton Senna, Carvalho Pinto, Bandeirantes, Anhanguera, Anchieta e Imigrantes.