Tráfego é normal nas rodovias paulistas

Nas saídas de São Paulo o trânsito apresenta boas condições pelas rodovias Fernão Dias, pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes, Ayrton Senna/Carvalho Pinto, Dutra e Castello Branco/Raposo Tavares, segundo informações das concessionárias que administram as estradas.

Na descida ao litoral, o tráfego também flui bem. O Sistema Anchieta-Imigrantes apresenta boas condições em todo seu trecho. Na Padre Manoel da Nóbrega o tráfego está normalizado, após apresentar alguns trechos de lentidão durante o período da manhã.

A única exceção é a rodovia Régis Bittencourt, que tem 17 quilômetros de congestionamento na região Serra do Cafezal, entre Juquitiba e Miracatu. O motorista enfrenta lentidão do km 338 ao 349 e do km 360 ao 357, em direção a Curitiba. Já no sentido São Paulo, há lentidão dos km 360 e 357, também na Serra do Cafezal (