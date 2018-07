Tráfego é tranqüilo nas principais rodovias de São Paulo O motorista que deixa a capital paulista neste sábado não encontra problemas nas principais rodovias que cortam o Estado de São Paulo. No sistema Anchieta-Imigrantes, a concessionária Ecovias informa que o tráfego é normal nesta manhã. No trecho de serra, o motorista enfrenta neblina, mas não há congestionamento. O movimento também é tranqüilo na Castelo Branco e na Raposo Tavares, rodovias administradas pela Viaoeste. Não há registro de acidentes e de pontos de parada. Já na via Dutra, nas proximidades do Rio de Janeiro, o tráfego é lento do quilômetro 177 ao 171, por excesso de veículos, segundo a NovaDutra. No sentido São Paulo da mesma rodovia, o motorista enfrenta trânsito do quilômetro 61 ao 62, devido a obras na região. No sistema Anhangüera-Bandeirantes, a AutoBAn não registra congestionamentos. A concessionária recomenda apenas para que o motorista fique atento nos quilômetros 95 e 121 da Anhangüera, sentido interior, em razão de obras. No sentido capital, há um desvio no quilômetro 97 pelo mesmo motivo.