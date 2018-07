Tráfego é tranquilo nas rodovias de acesso a São Paulo

A Ecovias informa que o motorista que trafega pelo Sistema Anchieta-Imigrantes não enfrenta lentidão e a visibilidade da via é boa. O trânsito também é normal no sistema Ayrton Senna - Carvalho Pinto, de acordo com a concessionária Ecopistas.

O motorista que trafega pela Régis Bittencourt em direção a São Paulo não encontra dificuldades. Já para quem chega a Curitiba (PR) a situação promete se agravar no final desta tarde. De acordo com a Autopista, um acidente na altura do quilômetro 14 envolveu seis veículos, sendo três caminhões e três automóveis de passeio, segundo informações preliminares de usuários que transitaram no local por volta das 16h20.

A Autopista também informa que o tráfego na região do quilômetro 77,5 (sentido Belo Horizonte) da Fernão Dias está lento por aproximadamente um quilômetro, devido ao excesso de veículos no local. A via está parcialmente bloqueada desde fevereiro passado, quando um deslocamento de terra afetou as estruturas do viaduto da pista norte, na região de Mairiporã, obrigando a concessionária a operar um desvio na região. O motorista que trafega em direção a São Paulo não enfrenta problemas.