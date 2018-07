Tráfego em direção a SP começa a se intensificar O tráfego ainda é bom nas principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo, segundo a Polícia Rodoviária e as concessionárias que administram as vias. A quantidade de carros que utilizam as rodovias em direção à capital paulista aumenta a cada hora, mas, até as 17h30, não havia registro de congestionamento, exceto no trecho urbano da Rodovia Anchieta.