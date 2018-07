Tráfego entre litoral e Capital ainda apresenta lentidão Mesmo após o término do feriado prolongado de fim de ano, quando cerca de um milhão de turistas desceram para o litoral norte paulista, a Rodovia Rio-Santos, entre São Sebastião e Ubatuba, continuou registrando lentidão no trânsito no acesso às principais praias da região e às rodovias que fazem a ligação com a Capital paulista durante todo o dia desta quinta-feira.