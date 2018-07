Tráfego está lento em algumas rodovias para o litoral

A rodovia Anchieta, que liga São Paulo a Baixada Santista, tem tráfego lento no sentido litoral do km 25 ao km 29. No trecho de serra, a situação é normal em ambos os sentidos. A Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento no sentido São Paulo do km 263 ao km 266. A Imigrantes tem o tráfego lento no sentido São Paulo, entre o Km 56 e Km 51.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes não há registro de lentidão em nenhum trecho.

A rodovia Castello Branco, sentido capital, tem tráfego normal em Itu, Mairinque, São Roque, Araçariguama, Santana do Parnaíba, Itapevi, Jandira, Barueri, Osasco, e em São Paulo, na pista Expressa.

A Raposo Tavares também apresenta trânsito normal, na pista sentido capital, em praticamente todos os trechos: Araçoiaba da Serra, Sorocaba, Alumínio, Mairinque, São Roque, Vargem Grande Paulista e Cotia.

Já a Rodovia Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, tem o registro de um acidente na altura de Barra Mansa, sentido Rio, que interditou um trecho da pista. O tráfego flui apenas pela faixa da esquerda. No trecho de Guarulhos a São Paulo, nos dois sentidos, não há ocorrências e o trânsito flui normalmente.