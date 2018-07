Tráfego está tranquilo nas principais estradas O tráfego é tranquilo nas principais estradas de São Paulo. Apesar do tempo chuvoso, de acordo com a Polícia Rodoviária e as concessionárias, não há registro de congestionamentos ou acidentes graves. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema padrão 5 x 5, com metade da capacidade do sistema direcionada ao litoral e a outra metade à disposição do motorista que quer viajar para o planalto.