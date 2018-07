Tráfego ficará pesado a partir das 16h em rodovias de SP

No entanto, no sentido Paraná da Rodovia Régis Bittencourt, a circulação de veículos já deve começar a ficar complicada no início desta tarde, em razão do excesso de veículos e do afunilamento de pista entre os quilômetros 320 e 360, entre Juquitiba e Miracatu, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a NovaDutra, concessionária que administra a Rodovia Presidente Dutra, a partir das 16 horas, cerca de 7.500 veículos devem passar por hora pela pista sentido Rio de Janeiro, o que deve causar lentidão.

Apresentavam tráfego normal, por volta do meio-dia, as rodovias Fernão Dias, Raposo Tavares, Rodoanel, Bandeirantes, Anhanguera, Ayrton Senna, Carvalho Pinto e as rodovias litorâneas Mogi-Bertioga, Rio-Santos, Tamoios, Oswaldo Cruz, Anchieta, Imigrantes, bem como as que levam ao Vale do Paraíba.

Os motoristas encontram lentidão apenas na Rodovia Castelo Branco, sentido São Paulo, entre os quilômetros 13 e 14, na chegada à capital paulista, na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, do quilômetro 251 ao 248, e na SP-248, entre o quilômetro 1 e 5.

Aeroportos

Os principais aeroportos de São Paulo registram operações normais hoje. No Aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade, das 95 partidas previstas até as 12 horas, 8 (8,4%) foram canceladas. Já no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, dos 94 voos programados, 7 (7,4%) atrasaram mais de 30 minutos e um foi cancelado.

A previsão da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) é que o movimento fique intenso nos dois terminais no período da tarde. Em todo o País, dos 1.162 voos domésticos previstos, 63 (5,4%) atrasaram e 42 (3,6%) foram cancelados.