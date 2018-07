Tráfego flui bem nas estradas que cortam São Paulo Os motoristas que trafegam pelas principais estradas que cortam o Estado de São Paulo encontram condições tranqüilas na tarde de hoje. No sistema Anchieta-Imigrantes, o tráfego é normal, sem registros de acidentes ou pontos de parada. A operação é 5x5, com a descida feita pelas pistas sul da via Anchieta e da rodovia dos Imigrantes. Para vir à capital, o motorista usa as pistas norte das rodovias dos Imigrantes e Anchieta. A concessionária Ecovias informa ainda que, devido a obras, a subida pela rodovia dos Imigrantes, está proibida para caminhões e carretas, e liberada somente para ônibus. Na rodovia Presidente Dutra, administrada pela NovaDutra, o tráfego também é bom nos dois sentidos. A AutoBan, concessionária que administra as rodovias Anhangüera e Bandeirantes, informa que está proibido, até as 22h, o tráfego de caminhões entre os quilômetros 48 e 24, no sentido da capital, da rodovia dos Bandeirantes. Os motoristas devem utilizar, como alternativa, a Anhangüera. Apesar da restrição, o trânsito flui bem nos dois sentidos de ambas as rodovias. Na Castello Branco, até as 23h, também há restrição ao tráfego de caminhões no sentido da capital, a partir da cidade de Itu. Ainda assim, a Vioeste informa que o trânsito flui bem nos dois sentidos das rodovias Castello Branco e Raposo Tavares.