Tráfego intenso causa lentidão na Castelo e Anchieta

A Rodovia Castelo Branco apresenta tráfego lento no acesso à capital paulista. Segundo a concessionária que administra a rodovia, o excesso de veículos causa congestionamento entre os quilômetros 25 a 28. O trânsito também era intenso para o motorista que voltava do litoral pelo sistema Anchieta-Imigrantes neste domingo, 1º. Veja também: Trânsito nas rodovias do DER Trânsito nas rodovias da Dersa Trânsito na Anchieta e Imigrantes Trânsito na Dutra Trânsito na Anhangüera e Bandeirantes Trânsito na Castelo Branco e Raposo Tavares A rodovia Raposo Tavares tem fluxo normal. Os motoristas que se deslocam rumo a São Paulo pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes e Dutra encontram trânsito normal. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) não registrava, às 18 horas, nenhum ponto de congestionamento na cidade de São Paulo. Uma colisão entre dois veículos de passeio que estavam se deslocando para a capital paulista piorou o trânsito na Anchieta. Segundo a concessionária Ecovias, o acidente aconteceu próximo a São Bernardo do Campo, entre os quilômetros 32 e 29 da via e não deixou vítimas. A pista chegou a ser interditada mas foi liberada rapidamente. A previsão da Ecovias, concessionária que administra a rodovia, é que o trânsito siga intenso até as 23 horas. Na rodovia Padre Manoel da Nóbrega o trânsito é intenso, mas flui sem problemas. Já na Cônego Domênico Rangoni o tráfego está normal nos dois sentidos. Dos 127 mil veículos que viajaram para a Baixada Santista neste final de semana, 100 mil já retornaram. Desde às 13 horas, o Sistema Anchieta-Imigrantes, opera no esquema 2 por 8. As duas pistas da rodovia dos Imigrantes e a pista norte da via Anchieta operam em direção à capital. Para a descida da serra, o motorista utiliza a pista sul da via Anchieta.