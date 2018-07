Tráfego intenso nas estradas em direção a SP A rodovias litorâneas com destino a São Paulo apresentam tráfego intenso, com alguns pontos de lentidão, neste último dia de férias escolares. No sistema Anchieta-Imigrantes opera pelo sistema 2x8 - com as duas pistas da Imigrantes e a pista norte da Anchieta no sentido de subida da serra. O tráfego era intenso por volta das 23 horas, com pontos de lentidão no semáforo de São Vicente, entre os quilômetros 70 ao 65, e no entroncamento com a rodovia Padre Manoel da Nóbrega, entre os quilômetros 292 e 288. O tráfego também é intenso na rodovia Cônego Domenico Rangoni e na Mogi-Bertioga devido ao excesso de veículos. Na Tamoios foi implantada a operação pare-e-siga no trecho de serra, no quilômetro 28; também há lentidão entre os quilômetros 211 e 214 da Rio-Santos, nas proximidades do condomínio São Lourenço, município de Bertioga. Também há congestionamento na rodovia Régis Bitencourt, entre os quilômetros 380 a 366, sentido de São Paulo, devido ao excesso de veículos e ao afunilamento de pista.