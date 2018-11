Tráfego intenso nas principais rodovias de SP O motorista que retorna à capital paulista na tarde de hoje enfrenta tráfego intenso nas principais vias que cortam o Estado. Na rodovia dos Bandeirantes, além do excesso de veículos, um engavetamento registrado às 12h50 causa congestionamento entre os quilômetros 60 e 52, no sentido capital. De acordo com a concessionária NovaDutra, o acidente envolveu três veículos de passeio. Ainda não há informações sobre vítimas.