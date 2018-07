Tráfego intenso no sistema Anchieta Imigrantes O tráfego de veículos está intenso no momento no sistema Anchieta Imigrantes, em direção ao litoral paulista. As rodovias operam no esquema sete por três - as duas pistas da Via Anchieta e a pista sul da Imigrantes no sentido do litoral e apenas a pista norte da Imigrantes em direção à capital. De acordo com a Ecovias, não há lentidão ou registro de acidentes graves. Um total de 4.059 veículos desceu a serra, na contagem das 11 horas. Em direção à capital subiram 2.541 veículos. O tráfego está tranquilo nas demais rodovias paulistas e federais que cortam o Estado de São Paulo.