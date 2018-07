Tráfego já está liberado na Via Anchieta A Ecovias informa que às 17h30 foi completamente liberado o trecho de serra da pista de subida da Via Anchieta, entre os quilômetros 40 e 55, que estava bloqueado por causa de um acidente com uma carreta - que pegou fogo no quilômetro 46, por volta de 14h30. Com isso, o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), volta a operar no esquema 2 x 8. O motorista utiliza, para a subida, as pistas sul e norte da rodovia dos Imigrantes e a pista norte da Via Anchieta. A descida é feita pela pista sul da Via Anchieta. Na última hora, 4.939 veículos subiram a serra em direção à capital. Em direção ao litoral, a concessionária registrou a passagem de 992 veículos. Desde à zero hora de quinta-feira, quando teve início a contagem para o feriado de carnaval, 447 mil veículos viajaram em direção ao litoral. Deste total, 324 mil já retornaram. O trecho de serra da pista de subida da Rodovia Anchieta continuava bloqueado totalmente entre os quilômetro 40 e 55, às 16 horas, devido a uma carreta que pegou fogo na altura do quilômetro 46. Segundo a concessionária Ecovias, o acidente ocorreu às 14h30 e não deixou vítimas, mas causou dois quilômetros de tráfego congestionado pelos veículos que vinham logo atrás do caminhão incendiado. As duas pistas da Rodovia dos Imigrantes apresentam trânsito intenso, mas sem pontos de lentidão, mesma situação das litorâneas Padre Manoel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni.