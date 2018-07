Tráfego livre na Imigrantes; Cônego volta a congestionar

De acordo com o último boletim da Ecovias, das 10h05, há congestionamento entre os quilômetros 253 e 248. O trânsito também está parado na SP 248, entre os quilômetros 1 e 5.

O único acesso à margem esquerda do Porto de Santos é pela rua do Adubo, que não tem capacidade para comportar o grande número de caminhões pesados que chega aos terminais desde o início da safra recorde de grãos. Alternativa para chegar ao Guarujá, a balsa operada pela Dersa, com embarque em Santos, tem fila de espera de 30 minutos.

Régis Bittencourt

Já quem tenta chegar a Curitiba, no Paraná, enfrenta um ponto de congestionamento e um outro de lentidão na rodovia Régis Bittencourt (BR-116). Na Serra do Cafezal, entre os quilômetros 335 e o 345 (sentido Curitiba), o trânsito está congestionado pelo excesso de veículos, segundo a concessionária que administra a rodovia.

Também no sentido da capital paranaense, o motorista enfrenta um ponto de lentidão entre os quilômetros 439 e 442, devido a uma obra na Ponte do Rio Ribeira do Iguape, que fechou a faixa da direita.

Interior de São Paulo

A concessionária CCR Autoban informou, às 10h20, que há um pequeno congestionado na rodovia dos Bandeirantes, tanto para quem chega quanto para quem sai da cidade de São Paulo. No sentido interior, o congestionamento vai do quilômetro 11 ao 13, reflexo o trânsito intenso nas marginais. Já no sentido capital, pelo mesmo motivo, o congestionamento é um pouco maior, do quilômetro 18 ao 13.

Na Anhanguera, há um ponto de lentidão na região de Osasco, sentido capital, do quilômetro 22 ao 20.