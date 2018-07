Tráfego na 25 de Março será fechado a partir de sábado A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo irá alterar o trânsito e intensificar a fiscalização nos arredores da Rua 25 de Março e do Mercado Municipal, no centro de cidade. A iniciativa começa no sábado, dia 5 de novembro, e vai até 24 de dezembro, devido ao aumento do movimento de automóveis e pedestres na região para compras de Natal e festas de fim de ano.