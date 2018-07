Tráfego na região do Anhembi preocupa

MAIS TRÂNSITO - Pista local da Marginal do Tietê será interditada na região do Anhembi no fim de semana

A CET, a Secretaria Municipal de Transportes (SMT) e a SP Trans implantarão operação especial de tráfego e transporte público durante o fim de semana na região do Anhembi, onde será disputada a etapa de abertura da Fórmula Indy de 2010. A prova começará às 13 horas, no domingo.

Os organizadores recomendam que o torcedor deixe o carro em sua casa e se dirija para o autódromo de transporte público - metrô, trem ou ônibus - ou táxi para evitar excesso de veículos nas imediações do circuito de rua.

Serão disponibilizadas quatro linhas expressas de ônibus partindo de terminais temporários implantados no Aeroporto de Congonhas, no Expo Center Norte e nos terminais do metrô Tietê e Barra Funda. As linhas seguirão diretamente para o circuito. Sessenta ônibus atenderão essas linhas, partindo em intervalos entre cinco e dez minutos. De Congonhas, no sábado, dia dos treinos livres, os ônibus sairão entre as 7 horas e as 15 horas. Dos outros três terminais temporários, os ônibus sairão das 6 horas às 15 horas. No domingo, dia da corrida, o transporte será disponibilizado a partir das 6 horas até as 12h30 em Congonhas e até as 13 horas nos outros três terminais.

Os portadores de necessidades especiais contarão com ponto exclusivo de desembarque, o Bolsão Atende, e também terão disponibilizado transporte dos quatro terminais temporários.

Para quem preferir ir de táxi, o desembarque deverá ser realizado preferencialmente na Avenida Brazelisa Alves de Carvalho. Serão criados dois bolsões para estacionamento de táxis, o primeiro na Praça Campo de Bagatelle e na Avenida Olavo Fontoura, e o segundo na Rua Anita Malfati e na Avenida Olavo Fontoura.

A saída dos torcedores do circuito para os quatro terminais provisórios obedecerá a lógica da chegada. No sábado, os ônibus começarão a partir para os terminais às 10 horas e vão até as 19 horas. No domingo o transporte circula das 10 horas às 19h30.

Mais de 700 funcionários estarão envolvidos - entre técnicos da Central de Operações e operadores de tráfego - no controle da região. Foram disponibilizadas ainda 80 viaturas da PM unicamente para garantir a segurança nas imediações do autódromo.

A sinalização será feita com 2,4 mil cavaletes, 200 cones e 100 rolos de fita zebrada. As vias no entorno do Anhembi serão regulamentadas com sinalização de proibição de estacionamento. A CET realizará o bloqueio do tráfego das 22 horas da sexta-feira, dia 12, até as 5 horas da manhã da segunda-feira, dia 15, nas imediações do Anhembi.

AINDA HÁ INGRESSOS

Até o sábado, no último balanço da venda de ingressos feito pela organização do evento, 22 mil das 36,5 mil entradas haviam sido comercializadas. Três setores das arquibancadas estão esgotados: Azul, Tietê e 14 Bis. Os preços dos ingressos restantes variam entre R$ 250 e R$ 500 e podem ser adquiridos no site www.livepass.com.br.