Tráfego na Régis é liberado após derramamento de óleo Apesar da liberação total das pistas da Rodovia Régis Bittencourt pouco antes das 9 horas de hoje, o congestionamento na região ainda era grande, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os motoristas enfrentavam, por volta das 10 horas, engarrafamento de 40 quilômetros na pista sentido São Paulo e de 10 quilômetros no sentido Paraná. A rodovia ficou totalmente interditada a partir das 6h20, na altura do km 384, no trecho de serra, na região de Miracatu, no interior de São Paulo, após um veículo derrubar óleo vegetal na pista, de acordo com a polícia. Ninguém ficou ferido.