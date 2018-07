Tráfego na subida da Imigrantes já aumenta a intensidade O trânsito de veículos começa a se intensificar no sentido litoral-capital. A concessionária Ecovias está adotando a Operação 4 x 6 desde às 17h30 deste domingo de carnaval. O trecho de serra da pista sul da rodovia dos Imigrantes é utilizado para a subida, assim como a pista norte, totalizando seis faixas de trânsito para a viagem a partir do litoral. A descida é feita pelas quatro faixas da Via Anchieta. Desde à 0h de sábado, quando teve início a contagem para o feriado, 372 mil veículos viajaram em direção ao litoral. No mesmo período, 134 mil veículos subiram a serra. Um dos poucos acidentes registrados hoje foi o de um motociclista que perdeu o controle da direção e caiu em uma ribanceira, na altura do km 42 da via Anchieta, no trecho de serra. O trânsito ficou interditado por 30 minutos em uma faixa. O motociclista foi resgatado com ferimentos graves e encaminhado para um hospital de São Bernardo do Campo.