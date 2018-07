Tráfego nas estradas deve ficar intenso a partir das 15h O movimento era normal nas estradas que ligam a capital ao litoral e ao interior de São Paulo na manhã deste domingo de Páscoa. A previsão é que tráfego se torne intenso a partir das 15 horas e assim permaneça até 22 horas. Para facilitar o retorno dos viajantes, a Ecovias já iniciou a Operação Subida no Sistema Anchieta-Imigrantes. Com isso, as duas pistas da Imigrantes e a norte da Anchieta dão acesso à capital e a sul desta última, à Baixada Santista.