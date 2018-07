Tráfego nas principais rodovias de SP é normal As principais rodovias que dão acesso à capital estão com tráfego normal. As estradas federais, Fernão Dias, Régis Bittencourt e Dutra, têm tráfego tranquilo, sem congestionamento. O céu claro facilita a vida do motorista, informa a Polícia Rodoviária Federal.