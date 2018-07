Tráfego nas rodovias da Triunfo cresce 3,2% no 1o trimestre

No total passaram pelas rodovias da empresa 22 mil veículos equivalentes.

A Triunfo também informou que a movimentação de contêineres no Terminal de Navegantes (SC) cresceu 8,8 por cento na mesma base de comparação.

Em relação às operações no aeroporto de Viracopos, cuja concessão a Triunfo obteve em fevereiro do ano passado, a empresa informou passagem de 30 mil aeronaves nos três primeiros meses do ano, com 2,3 milhões de passageiros e 55,5 mil toneladas de carga. Não foram informados os dados do primeiro trimestre de 2012 para comparação.

(Por Roberta Vilas Boas)