Tráfego nas rodovias de São Paulo é tranqüilo Os motoristas não encontram dificuldades para retornar a São Paulo hoje, depois do feriado prolongado pelo Dia da Consciência Negra, na quinta-feira. Apesar da chuva em pontos isolados, o sistema Anchieta-Imigrantes apresenta condições favoráveis de visibilidade e trânsito bom. A exceção se dá no trecho que vai dos quilômetros 29 ao 16, sentido capital paulista, onde o atendimento à queda de uma motocicleta acabou por ocupar duas faixas da rodovia. Segundo a concessionária Ecovias, 259 mil veículos deixaram a capital paulista rumo à Baixada Santista neste feriado prolongado, sendo que 200 mil já retornaram. A operação subida teve início ao meio-dia, por seis pistas da Imigrantes e duas da Anchieta e descida por duas pistas da Anchieta, no esquema 2 x 8. A rodovia Presidente Dutra, que liga as regiões de São Paulo ao Rio de Janeiro, apresenta trânsito congestionado entre os quilômetros 186 e 192, no sentido da capital paulista, devido ao tombamento de uma carreta. Como a concessionária CCR NovaDutra informou por volta das 16h30, uma equipe já está no local para solucionar o problema, que exigiu a interdição de duas faixas. Do lado oposto, no quilômetro 179, houve um engavetamento de veículos, mas a situação já está normalizada. O Sistema Anhangüera-Bandeirantes tem tráfego normal, conforme a CCR AutoBan, e exibe boas condições de visibilidade. Nas estradas que levam ao interior paulista, a situação também é tranqüila, segundo a ViaOeste. Tanto a rodovia Castello Branco quanto a Raposo Tavares têm fluxo normal nos dois sentidos.