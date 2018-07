Tráfego nas rodovias de SP começa a diminuir Apesar de ainda intenso, o trânsito na maioria das rodovias paulistas já está fluindo sem pontos de lentidão, segundo boletins atualizados às 17h45 deste sábado. Apenas a Regis Bittencourt e a Fernão Dias ainda representam problemas para o motorista, além de um pequeno trecho na Manoel da Nóbrega. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não houve registro de acidentes nas últimas horas. O tempo de travessia das balsas, no litoral sul e norte do estado, era considerado normal, sem filas, segundo o Desenvolvimento Rodoviário S.A. Confira abaixo como está o trânsito nas principais rodovias de São Paulo: Régis Bittencourt: os motoristas ainda enfrentavam cerca de 6 quilômetros de trânsito lento na região de Juquitiba. Fernão Dias: o trecho entre o quilômetro 72 e 85 continua com tráfego intenso e velocidade reduzida. Presidente Dutra: em Resende, já no Estado do Rio, há um trecho de cinco quilômetros de lentidão, devido a obras que interditam a faixa da direita da pista sentido Rio. Padre Manuel da Nóbrega: tráfego bastante intenso entre do km 276 ao km 285, em Praia Grande, rumo a Mongaguá. Castelo Branco: sem pontos de lentidão nos dois sentidos. Anhanguera: o tráfego diminuiu de intensidade na última hora e não há pontos de lentidão, em ambos os sentidos. Bandeirantes: grande número de veículos no sentido interior, sem lentidão. Imigrantes: carregado no trecho de serra, mas sem congestionamentos, nem acidentes. Anchieta: o tráfego estava um pouco intenso, mas sem lentidão. Piaçaguera-Guarujá: trânsito normal. Rio-Santos: trânsito intenso, mas aumentando a fluidez. Tamoios: trânsito intenso, mas sem paradas. Ayrton Senna: fluxo normal de veículos. Carvalho Pinto: sem paradas. Mogi-Bertioga: tráfego intenso, sem paradas. Floriano Rodrigues Pinheiro: tráfego flui sem problemas. Oswaldo Cruz: tráfego intenso sem paradas. Raposo Tavares: fluxo normal de veículos.