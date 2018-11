Tráfego nas rodovias de SP é normal no início da manhã

A Rodovia dos Imigrantes registrava tráfego intenso na direção ao litoral sul, mas sem congestionamentos. Um acidente na Rodovia Castelo Branco, em Araçariguama, sentido São Paulo, atrapalhava o trânsito no local. Segundo a Viaoeste, um engavetamento entre três veículos de passeio e um ônibus, ocupou uma faixa de rolamento da via, na altura do km 42. Ninguém ficou ferido e os veículos já foram retirados.

Aproximadamente 200 mil veículos já utilizaram o Sistema Anchieta-Imigrantes nesta semana, segundo a Ecovias, concessionária que administra a via. A estimativa é que entre hoje e amanhã, cerca de 300 mil veículos sigam rumo à Baixada Santista. Durante toda a semana, a previsão é que entre 480 e 680 mil veículos viagem para aproveitar o feriado no litoral.

No dia 17, a Ecovias iniciou a Operação Verão, que vai até o dia 31 de janeiro. Durante esse período, a concessionária estima que mais de três milhões de veículos utilizem as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes. E prevê que os dias de maior movimento devem ser hoje e amanhã, no sentido litoral, e 2 e 3 de janeiro, no sentido São Paulo.